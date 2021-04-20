- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika | Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cezası belli oldu
Son dakika haberi...Muğla’da boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice katledilen 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti Kemaloğlu'nun müebbet hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.