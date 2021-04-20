20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cezası belli oldu

Son dakika | Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cezası belli oldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 15:53
Güncelleme:20.04.2021 15:59
Son dakika haberi...Muğla’da boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice katledilen 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti Kemaloğlu'nun müebbet hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.
İstanbul'da kira fiyatlarında artış
İstanbul'da kira fiyatlarında artış
Çocuk odasına ok gibi saplandı
Çocuk odasına ok gibi saplandı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Avrupa futbolunda tarihi krizi!
Avrupa futbolunda tarihi krizi!
Daha Fazla Video Göster