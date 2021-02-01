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Son dakika: Muğla Bodrum'da dev dalgalar oluştu

İHA
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Giriş: 01.02.2021 15:52
Güncelleme:01.02.2021 15:54
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtınanın hızı saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, feribot seferleri iptal edildi, kuru yük gemileri limanlara sığındı.

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın hızı saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Sahil kesimlerinde bulunan işletmeleri dalgalar vurdu. Bazı iş yerlerinin iskeleleri yıkıldı. Güneydoğu yönünden esen fırtına hızı 70 kilometreye kadar ulaşınca Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu.

Datça - Bodrum Feribot seferleri iptal edildi. Kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığındı. Bodrum'da etkili olmaya başlayan ve hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen fırtınanın iki gün daha sürmesi bekleniyor.

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