13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri olay yerinde...

Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri olay yerinde...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 20:04
Güncelleme:13.05.2021 20:11
Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için bölgeye intikal etti. Son dakika gelişmesine ait ilk görüntüler...

SON DAKİKA HABERİ | Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri...
Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri...
Günün verileri açıklandı! Düşüş sürüyor
Günün verileri açıklandı! Düşüş sürüyor
Metro çalışmasında dinamit ihmali
Metro çalışmasında dinamit ihmali
Parlamento toplantısında dans etti! Böyle atıldı
Parlamento toplantısında dans etti! Böyle atıldı
Gece olunca işleri başlıyor! Özel platformla tuzak!
Gece olunca işleri başlıyor! Özel platformla tuzak!
Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın
Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın
İmam ölümün kıyısından çekip aldı
İmam ölümün kıyısından çekip aldı
Şehitlikte duygu dolu anlar
Şehitlikte duygu dolu anlar
Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü kapatıldı
Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü kapatıldı
Deniz salyası tehlikesi
Deniz salyası tehlikesi
Metro inşaatındaki büyük patlama! Korkunç görüntüler
Metro inşaatındaki büyük patlama! Korkunç görüntüler
Sağlık çalışanları bayramda görev başında
Sağlık çalışanları bayramda görev başında
Daha Fazla Video Göster