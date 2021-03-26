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Son dakika: Meteoroloji’den kar ve tipi uyarısı! 14 il için yoğun kar yağışı uyarısı | Bugün hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 08:47
Güncelleme:26.03.2021 08:51
Son dakika haberi... Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Karadeniz için yoğun kar uyarısı yapıldı. Son durumu Erzurum'dan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı! İstanbula kar yağacak mı? | 26 Mart 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOĞUN KAR UYARISI! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | 26 MART 2021 HAVA DURUMU

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