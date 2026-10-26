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Türkiye'den Libya'da birlik için kritik hamle! Trablus ve Bingazi ilk uzlaşıyı sağladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den Libya'da birlik için kritik hamle! Trablus ve Bingazi ilk uzlaşıyı sağladı

Türkiye, Libya'daki Trablus ve Bingazi yönetimlerinin tek çatı altında birleşmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ankara'nın arabuluculuğunda tarafların askeri birleşme konusunda uzlaşıya vardığı ve Sirte'de ortak askeri merkez kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Sürecin siyasi birleşmeyle devam etmesi hedeflenirken kurumların hangi makam ve anlaşmalarla birbirine bağlanacağı konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

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