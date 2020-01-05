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05.01.2020

Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta İstanbul’da fırtına etkisini göstermişti. Yeni haftada ise Meteorolojiden yeni bir uyarı var. Özellikle pazartesi gününden itibaren yağış ve fırtına yine Marmara’da etkisini gösterecek. Detaylar haberimizde…
Son dakika: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! İstanbulda hava nasıl olacak? METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI! İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

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