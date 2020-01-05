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05.01.2020
Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta İstanbul’da fırtına etkisini göstermişti. Yeni haftada ise Meteorolojiden yeni bir uyarı var. Özellikle pazartesi gününden itibaren yağış ve fırtına yine Marmara’da etkisini gösterecek. Detaylar haberimizde…
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