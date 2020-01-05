Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta İstanbul’da fırtına etkisini göstermişti. Yeni haftada ise Meteorolojiden yeni bir uyarı var. Özellikle pazartesi gününden itibaren yağış ve fırtına yine Marmara’da etkisini gösterecek. Detaylar haberimizde…