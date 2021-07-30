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Mersin'de çivi fabrikasında büyük yangın! Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı

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Giriş: 30.07.2021 19:40
Güncelleme:30.07.2021 19:40
Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına bölgede sevk edilen çok sayıda itfaiye araçlarıyla müdahale edilirken, ekipler alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini, iş makineleriyle kaldırdı. Öte yandan çıkan yangında dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardında hastaneye sevk edildi. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...

SON DAKİKA HABERİ: Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın deposundaki yağ varilleri ve kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürdürdü.. Ekipler, aynı zamanda alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini, iş makineleriyle kaldırdı.

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

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