Son dakika: Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı

Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.

Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.