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Son dakika: Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı

DHA
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Giriş: 13.11.2020 16:03
Güncelleme:13.11.2020 16:17
Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.

Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.

Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı MASKE TAKMAYANA AKILALMAZ CEZA! SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maske takmayana akılalmaz ceza!
Maske takmayana akılalmaz ceza!
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