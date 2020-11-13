- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı
Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.
Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.