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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı Maske takmayana akılalmaz ceza! Sosyal medyayı salladı
Son dakika haberi... Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez akılalmaz bir ceza uyguladı. Verilen ceza sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 16:23
Endonezya'da maske takmayanlara salgından hayatını kaybeden kişilerin mezarının kazdırılmasının ardından verilen ilginç cezalara bir yenisi daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkenin Banda Aceh şehrinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, polis, koronavirüs önlemlerini ihlal edip maske takmayan 2 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri maske takmayan söz konusu kişilere 50'şer şınav çekme cezası verdi. Sokak ortasında şınav çeken kişilere verilen şınav cezası sosyal medyada viral oldu.
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Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.
Hatta Sumatra için 'En zor sınavını modernleşmede veriyor' bile deniyor.