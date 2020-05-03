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Son dakika: Mardin'de yıldırım düştü! Hayvan otlatan Ramazan öldü, kardeşi ağır yaralı |Video

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03.05.2020
Son dakika haberi... Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu Ramazan Yılmaz (21), yaşamını yitirdi, kardeşi Azat (19) ağır yaralanırken, 150 hayvan ise telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz kardeşi Azat ile otlattıkları hayvanlarını ağıla götürdükleri sırada bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Yılmaz kardeşler ağır yalanırken, 150 hayvan ise telef oldu.


Mahalle halkının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan Yılmaz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Ramazan Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Azat Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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