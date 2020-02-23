Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesindeki 4,5 büyüklüğündeki son deprem sonrası ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40’ta merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’den de hissedildi. Yaşana son deprem sonrası ilk görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.