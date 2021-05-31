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SON DAKİKA | Manisa Saruhanlı'da korkunç görüntü | Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

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Giriş: 31.05.2021 18:21
Güncelleme:31.05.2021 18:29
Son dakika yaşam haberleri... Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı. Korkunç anlar kameralara yansıdı.

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı.

Korkunç anlar kameralara yansıdı.

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