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SON DAKİKA | Manisa Saruhanlı'da korkunç görüntü | Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı
Son dakika yaşam haberleri... Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı. Korkunç anlar kameralara yansıdı.
Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı.
Korkunç anlar kameralara yansıdı.