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Son dakika: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktorun son hali hayrete düşürdü

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Giriş: 27.10.2020 16:33
Güncelleme:27.10.2020 16:43
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Son dakika: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktorun son hali hayrete düşürdü SON DAKİKA: KORONAVİRÜS SONRASI TEN RENGİ DEĞİŞEN ÇİNLİ DOKTORUN SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Rengi değişen doktorun son hali hayrete düşürdü
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