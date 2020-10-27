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Son dakika: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktorun son hali hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.