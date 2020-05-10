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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüs sonrası düğünler nasıl olacak? Düğün salonu işletmecilerinin korona tedbirleri |Video

Son dakika: Koronavirüs sonrası düğünler nasıl olacak? Düğün salonu işletmecilerinin korona tedbirleri |Video

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10.05.2020
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını düğünleri de iptal ettirdi. Peki koronavirüs sonrası düğünler nasıl olacak? Düğün salonu işletmecileri koronavirüse karşı hangi tedbirleri uygulayacak? Detaylar haberimizde...

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını düğünleri de iptal ettirdi. Peki koronavirüs sonrası düğünler nasıl olacak? Düğün salonu işletmecileri koronavirüse karşı hangi tedbirleri uygulayacak?

KORONA SONRASI DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

*8-10 kişilik masalar 4 kişi ile sınırlandırılacak

*Takılar zarfa konarak bir sandıkta toplanacak

*Davetliler ateşi ölçülerek salona alınacak

*1.5 metrelik sosyal mesafe çubuğuyla halay çekilecek

*Her düğün öncesi ve sonrasında salon dezenfekte edilecek

*Davetlilere girişte dezenfektan ve kolonya ikram edilecek

*Hijyen eğitim sertifikası olan garsonlar görevlendirilecek

*Salona maskesiz girişlere izin verilmeyecek

*600 kişilik salonlarda en fazla 250 kişi ağırlanacak

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