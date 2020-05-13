Son dakika: Koronavirüs günlerinde düğünler nasıl olacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Canlı yayında temsili düğün! Dikkat çeken ayrıntılar |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen düğünler normalleşmeyle birlikte tekrar başlayacak. Peki düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları virüse karşı hangi tedbirleri alacak? Korona günlerinde düğünler nasıl yapılacak? Normalleşme sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde masa düzeni ve takı merasimi nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'den detayları aktardı. Canlı yayında temsili bir düğün yapılırken alınan tedbirler ise dikkat çekti. İşte korona günlerinde düğünlerin nasıl olacağını gösteren temsili düğün...

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen düğünler normalleşmeyle birlikte tekrar başlayacak. Peki düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları virüse karşı hangi tedbirleri alacak? Korona günlerinde düğünler nasıl yapılacak? Normalleşme sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde masa düzeni ve takı merasimi nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'den detayları aktardı. Canlı yayında temsili bir düğün yapılırken alınan tedbirler ise dikkat çekti. İşte korona günlerinde düğünlerin nasıl olacağını gösteren temsili düğün...