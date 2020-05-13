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Son dakika: Koronavirüs günlerinde düğünler nasıl olacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Canlı yayında temsili düğün! Dikkat çeken ayrıntılar |Video

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13.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen düğünler normalleşmeyle birlikte tekrar başlayacak. Peki düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları virüse karşı hangi tedbirleri alacak? Korona günlerinde düğünler nasıl yapılacak? Normalleşme sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde masa düzeni ve takı merasimi nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'den detayları aktardı. Canlı yayında temsili bir düğün yapılırken alınan tedbirler ise dikkat çekti. İşte korona günlerinde düğünlerin nasıl olacağını gösteren temsili düğün...

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen düğünler normalleşmeyle birlikte tekrar başlayacak. Peki düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları virüse karşı hangi tedbirleri alacak? Korona günlerinde düğünler nasıl yapılacak? Normalleşme sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde masa düzeni ve takı merasimi nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'den detayları aktardı. Canlı yayında temsili bir düğün yapılırken alınan tedbirler ise dikkat çekti. İşte korona günlerinde düğünlerin nasıl olacağını gösteren temsili düğün...

İşte görüntüler;

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Camiler, düğün salonları, kafeler ne zaman açılacak? İşte beklenen açılış tarihleri CAMİLER, DÜĞÜN SALONLARI, KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE BEKLENEN AÇILIŞ TARİHLERİ
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? SON DAKİKA: DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşte korona günlerinde temsili düğün
İşte korona günlerinde temsili düğün
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