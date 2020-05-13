Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası düğünlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Normalleşme planı çerçevesinde alışveriş merkezleri, berver ve kuaförlerin yeniden mesaiye başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Evlilik hazırlığında olan çiftler, düğünler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...