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Haberler Galeri Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık iki aydır düğünler yapılamıyor. Alışveriş merkezleri, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak edilmeye başladı. Evlilik hayali kuran çiftler, düğünlerin nasıl olacağını ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 10:26
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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası düğünlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Normalleşme planı çerçevesinde alışveriş merkezleri, berver ve kuaförlerin yeniden mesaiye başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, düğünlerin başlayacağı tarih oldu. Evlilik hazırlığında olan çiftler, düğünler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgını sonrası birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için adımlar atılıyor. Bu kapsamda, düğün salonların açılacağı tarih araştırılıyor. Ancak düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!

Videokonferans yöntemiyle önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Milliyet'in haberine göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor.

Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız" dedi.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

ANLIK TAKİP
Başkan Erdoğan'a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan'ın da bakanlara, "AVM'lerdeki durum ne?", "Sıkıntılı bir durum var mı?", "65 yaş kurala uydu mu?" gibi sorular yönelttiği belirtildi.

Toplantıda, AVM'ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, "kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği" bilgisi paylaşıldı.