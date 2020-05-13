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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık iki aydır düğünler yapılamıyor. Alışveriş merkezleri, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak edilmeye başladı. Evlilik hayali kuran çiftler, düğünlerin nasıl olacağını ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 10:05Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 10:26