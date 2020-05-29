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Son dakika: Kirasını ödeyemeyen tahliye edilebilir mi? Kontratlara koronavirüs düzenlemesi! İşte kiracıların pandemi hakları |Video

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Giriş: 29.05.2020 10:43
Güncelleme:29.05.2020 10:50
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kiracıları da vurdu. Peki kiracıların pandemi hakları neler?Kirasını ödeyemeyen tahliye edilebilir mi? Kontratlara koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Avukat Mahmut Yılmaz, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yılmaz, "Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart tarihinden itibariyle 10 Hazirana kadar iş yeri kirası ödeyen kiracılar artık iş yeri kirasını Kovid-19 sebebiyle ödeyememesi yüzünden tahliye edilemeyecek. Ev kirasını ödeyemeyenler ise kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kiracıları da vurdu. Peki kiracıların pandemi hakları neler?Kirasını ödeyemeyen tahliye edilebilir mi? Kontratlara koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Avukat Mahmut Yılmaz, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yılmaz, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart tarihinden itibariyle 10 Hazirana kadar iş yeri kirası ödeyen kiracılar artık iş yeri kirasını Kovid-19 sebebiyle ödeyememesi yüzünden tahliye edilemeyecek. Ev kirasını ödeyemeyenler ise kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

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