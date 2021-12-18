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SON DAKİKA: Kars’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 18.12.2021 20:37
Son dakika yaşam haberleri... Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Olay, Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

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