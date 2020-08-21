21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Kariye Camii ibadete açıldı

Son dakika: Kariye Camii ibadete açıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2020 09:30
Güncelleme:21.08.2020 09:35
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.



6'NCI YÜZYILDA YAPILDI
6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

Kariye Camii ibadete açıldı
Kariye Camii ibadete açıldı
Genç kıza restoranda uçan tekme
Genç kıza restoranda uçan tekme
Yağmur ve fırtınaya dikkat
Yağmur ve fırtınaya dikkat
Mecidiyeköy'de yollar göle döndü! Trafik kilit
Mecidiyeköy'de yollar göle döndü! Trafik kilit
Kartal'da bir markette patlama meydana geldi!
Kartal'da bir markette patlama meydana geldi!
Taciz edilen doktorun yardım çığlığı...
Taciz edilen doktorun yardım çığlığı...
Şeftalinin üzerindeki 'ALLAH' yazısını görünce...
Şeftalinin üzerindeki 'ALLAH' yazısını görünce...
Türkiye'nin konuştuğu kahraman polis A Haber'de...
Türkiye'nin konuştuğu kahraman polis A Haber'de...
Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi
Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi
Bir annenin büyük ihmali evladının canına mal oldu
Bir annenin büyük ihmali evladının canına mal oldu
Devletten kredi çekti kendi işinin patronu oldu
Devletten kredi çekti kendi işinin patronu oldu
Sebze-meyve halinde yangın
Sebze-meyve halinde yangın
Daha Fazla Video Göster