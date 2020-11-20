Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.