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Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu

İHA
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Giriş: 20.11.2020 08:32
Güncelleme:20.11.2020 08:44
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu SON DAKİKA: KARAYOLUNDA ESRARENGİZ OLAY! GÖRENLER ŞOKE OLDU

Esrarengiz olay! Görenler şoke oldu
Esrarengiz olay! Görenler şoke oldu
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