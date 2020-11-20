Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. Karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 08:44
Olay, D-100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı.
Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına aldı.
Bazı kuşların ölü bazı kuşların ise yaralı olduğunu gören hayvan sever vatandaş, duygularına hakim olamadı.
Büyük üzüntü içerisinde yoldan tek tek topladığı kuşları kutulara koyan Esenboğa, durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Hendek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yolda inceleme yaptı. Kuşların kesin ölüm sebeplerinin bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN