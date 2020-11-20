Son dakika: Karayolunda esrarengiz olay! Görenler şoke oldu

Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına aldı.

Bazı kuşların ölü bazı kuşların ise yaralı olduğunu gören hayvan sever vatandaş, duygularına hakim olamadı.