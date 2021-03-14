Son dakika haberi... İzmir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde 40 yılını dolduran hekimlere verilen onur ödülünden Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdı. Bu durum üyelerin sert tepkisine neden oldu. Ancak oda yönetimi, doktorlardan gelen itiraz ve tepkilere de kulak asmadı.