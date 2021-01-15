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SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da korkutan deprem | 2020 AFAD Türkiye son depremler | Video haber
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 20.20'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.97 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti.
2020 SON DEPREMLER...
2020 SON DEPREMLER...
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti.
Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Ege Denizi, 17.50 km.
Seferihisar (Izmir) Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10
TSİ Enlem : 37.8676 N Boylam : 26.9310 E Derinlik : 6.97 km
2020 SON DEPREMLER...
2020 SON DEPREMLER...