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SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da korkutan deprem | 2020 AFAD Türkiye son depremler | Video haber

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Giriş: 15.01.2021 20:36
Güncelleme:15.01.2021 20:41
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 20.20'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.97 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti.

Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Ege Denizi, 17.50 km.

Seferihisar (Izmir) Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10

TSİ Enlem : 37.8676 N Boylam : 26.9310 E Derinlik : 6.97 km

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