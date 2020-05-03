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Son dakika: İstanbul'un tarihi surlarında çökme! Facidan dönüldü |Video
Son dakika haberi... Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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