Son dakika: İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 3 milyon TL değerinde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte alkol operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte alkol operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Arnavutköy ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 8 bin 305 şişe sahte içki ve bir ton 200 litre etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Arnavutköy'de bir depoda kaçak sahte içkileri depoladığı ve Bağcılar'da kamyonet tipli araç ile sahte içki yapımında kullanılan etil alkolleri piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

Dün düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 8 bin 305 şişe içki ve 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin alkollü içki şişeleri üzerinde bulunan TAPDK bandrollerini ithalat yapmak üzere paravan şirket kurarak resmiyete uygun şekilde aldığı, şirketin paravan olduğunun anlaşılması üzerine TAPDK bandrollerinin aktive edilmediği ve geçersiz kaldığı, şüphelilerin buna rağmen kaçak/sahte içkileri piyasada satacağını tespit etti. "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma devam ederken, operasyon anı kameraya yansıdı. Ele geçirilen sahte içkiler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.