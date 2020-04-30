İstanbul’da pazar yerindeki kalabalık akıllara durgunluk verdi
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30.04.2020
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kurulan bir pazar yerindeki kalabalık, görenleri şaşkına çevirdi. “İğne atsan yere düşmez” dedirten görüntülerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlerden kaçmadı.
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