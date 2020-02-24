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24.02.2020
İstanbul’da karı-koca kavgası kanlı bitti! Kadın kocasını bıçakladı
Küçükçekmece'de cumartesi günü 17.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Limon Sokak'ta kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.
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