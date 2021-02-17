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Son dakika: İstanbul’da kar yağışı yeniden etkisini artırdı! Yollar kapandı! İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 09:14
Güncelleme:17.02.2021 09:17
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor. Detayları A Haber muhabirleri farklı noktalardan aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor. Detayları A Haber muhabirleri farklı noktalardan aktardı.
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