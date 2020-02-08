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08.02.2020

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte İstanbul hava durumu... | VİDEO

İstanbul'da kar yağışı dün gece saatlerinde etkili oldu. Kentin büyük kısmı beyaza bürünürken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları kar yağışına karşı uyarırken, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'ya da dikkat çekti. Özellikle Sakarya'da çığ tehlikesine dikkat çekildi! Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den gelen uyarılar ve kar yağışı ile ilgili son bilgiler...

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