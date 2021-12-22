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İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı Sarıyer'de sürücülere zor anlar yaşattı

İHA
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Giriş: 22.12.2021 00:33
Güncelleme:22.12.2021 00:40
İstanbul’da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer’de de etkili olmaya başladı. Son dakika gelişmesinin görüntüleri haberimzde...

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü.

Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.

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