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08.10.2019
Son dakika: İstanbul Tuzla'daki bina yangınından ilk görüntüler |Video
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir bina alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Olay yerinden ilk görüntüleri ve son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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