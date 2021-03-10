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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk ne kadar? Canlı yayında aktardı

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Giriş: 10.03.2021 08:44
Güncelleme:10.03.2021 08:45
Son dakika haberi... Megakent kısıtlamanın ardından yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... Megakent kısıtlamanın ardından yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

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