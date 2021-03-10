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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk ne kadar? Canlı yayında aktardı
Son dakika haberi... Megakent kısıtlamanın ardından yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Son dakika haberi... Megakent kısıtlamanın ardından yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.