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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 15:42
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildi.
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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın
Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın
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