31 Aralık 2023, Pazar
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SON DAKİKA I Hakkari Yüksekova'da peş peşe korkutan depremler! İşte ilk görüntüler...
Son dakika haberi... AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde ve arkasından 3.5 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte ilk görüntüler...