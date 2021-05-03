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Son dakika: Hasta sayısında düşüş ne oranda? Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 13:58
Güncelleme:03.05.2021 14:49
Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları 60 binlerden 25 binlere geriledi. Tam kapanmayla birlikte düşüş yaşanıyor. Tam kapanma hasta sayısına nasıl yansıdı? Hastanelerin doluluk oranı nasıl? Yoğun bakımlarda son durum nasıl? Yatan hasta sayılarında düşüş var mı? Düşüşler hastanelere nasıl yansıdı? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren İenlik aktardı. Pandemiyle mücadelenin merkez üslerinden bir tanesi olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yoğun bakımlarda son durum ne? YOĞUN BAKIMLARDA SON DURUM NE?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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