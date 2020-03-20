20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı: 2009'da yaşanan domuz gribi gibi... |Video

Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Virüs ne zaman bitecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekici, "2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre sonra yayılma önlenecektir." ifadelerini kullandı.

Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Virüs ne zaman bitecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekici, "2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre sonra yayılma önlenecektir." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERE UYMAMIZ ŞART

Türkiye'nin virüsle mücadelede hızlı hareket ettiğini ve bunun da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ekici, "Önlemini alarak aradaki mesafeyi kesersek salgının hızlı yayılması önlenecektir ve sönümlenecektir ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır. Bu geçici bir durumdur muhtemelen belli bir süre sonrasında sönecektir veya minimal seviyeye inecektir. 2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre yayılma önlenecektir. Ama bizim tedbirlere çok iyi riayet etmemiz şartıyla" dedi.

Koronavirüs Coronavirus ekmekten bulaşır mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı |Video KORONAVİRÜS (CORONAVİRUS) EKMEKTEN BULAŞIR MI? UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA UYARDI |VİDEO
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan dikkat çeken koronavirüs mesajı: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN DİKKAT ÇEKEN KORONAVİRÜS MESAJI: HİÇBİR VİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL
Son dakika: Koronavirüs ile gelen büyük hile! Dezenfektanlardan sonra hileli gıdalara dikkat... | VİDEO SON DAKİKA: KORONAVİRÜS İLE GELEN BÜYÜK HİLE! DEZENFEKTANLARDAN SONRA HİLELİ GIDALARA DİKKAT... | VİDEO
Çinde koronavirüs ilacı ve aşısında son durum ne? Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Habere konuştu! |Video ÇİN'DE KORONAVİRÜS İLACI VE AŞISINDA SON DURUM NE? ÇİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ, A HABER'E KONUŞTU! |VİDEO
Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında! Test sonucu nasıl öğrenilir? |Video KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI E-NABIZ UYGULAMASINDA! TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs coronavirus eylemi |Video
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs (coronavirus) eylemi |Video
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi!
Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi!
Kına yakmak virüsten korur mu?
Kına yakmak virüsten korur mu?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Online koronavirüs risk testi nasıl yapılır?
Online koronavirüs risk testi nasıl yapılır?
Sivas'a şehit ateşi düştü
Sivas'a şehit ateşi düştü
Daha Fazla Video Göster