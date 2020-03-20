Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı: 2009'da yaşanan domuz gribi gibi... |Video

Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Virüs ne zaman bitecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekici, "2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre sonra yayılma önlenecektir." ifadelerini kullandı.

Virüste "Pencere dönemi" nedir? Koronavirüsün şifresi çözüldü mü? Virüs ne zaman bitecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekici, "2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre sonra yayılma önlenecektir." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERE UYMAMIZ ŞART

Türkiye'nin virüsle mücadelede hızlı hareket ettiğini ve bunun da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ekici, "Önlemini alarak aradaki mesafeyi kesersek salgının hızlı yayılması önlenecektir ve sönümlenecektir ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır. Bu geçici bir durumdur muhtemelen belli bir süre sonrasında sönecektir veya minimal seviyeye inecektir. 2009 yılında biz bu H1N1 salgınını yaşamıştık. Daha sonra da sönümlenerek ülkemizde artık yeni vakalar görülmemeye başlanmıştı. Bunda da belli bir süre yayılma önlenecektir. Ama bizim tedbirlere çok iyi riayet etmemiz şartıyla" dedi.