Son dakika: Koronavirüs ile gelen büyük hile! Dezenfektanlardan sonra hileli gıdalara dikkat... | VİDEO

Son dakika... Türkiye’de koronavirüs (corona virüs- Covid-19) vakalarının görülmesi sonrası fırsatçılar devreye girdi. Fırsatçılar sahte dezenfektanlardan sonra hilali gıdaları da piyasaya sürme başladı. Koronavirüse karşı vücudun dirençli olması için uzmanlar doğru beslenmemizi öneriyor. En çok da fırsatçılar süt, yoğurt, peynirden ve yağda hile yolunu seçti. Peki, hileli ürün nasıl anlaşılır? Vatandaş hangi ürünleri tercih etmeli ve ürün alırken nelere dikkat etmeli? A Haber bu duruma el attı ve uzman isme mikrofon uzattı. İşte haberin detayları…