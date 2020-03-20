20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

Son dakika: Koronavirüs ile gelen büyük hile! Dezenfektanlardan sonra hileli gıdalara dikkat... | VİDEO

Son dakika... Türkiye’de koronavirüs (corona virüs- Covid-19) vakalarının görülmesi sonrası fırsatçılar devreye girdi. Fırsatçılar sahte dezenfektanlardan sonra hilali gıdaları da piyasaya sürme başladı. Koronavirüse karşı vücudun dirençli olması için uzmanlar doğru beslenmemizi öneriyor. En çok da fırsatçılar süt, yoğurt, peynirden ve yağda hile yolunu seçti. Peki, hileli ürün nasıl anlaşılır? Vatandaş hangi ürünleri tercih etmeli ve ürün alırken nelere dikkat etmeli? A Haber bu duruma el attı ve uzman isme mikrofon uzattı. İşte haberin detayları…
Son dakika: İstanbulda Gaziosmanpaşada sahte dezenfektan operasyonu! Koronavirüs fırsatçılarına geçit verilmedi | Video

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler
Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler
Korona ile gelen büyük hile! Dezenfektanlardan sonra...
Korona ile gelen büyük hile! Dezenfektanlardan sonra...
Çin'de koronavirüs ilacı ve aşısında son durum ne?
Çin'de koronavirüs ilacı ve aşısında son durum ne?
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs alarmı! Hakimin eşinin testi pozitif çıktı
İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs alarmı! Hakimin eşinin testi pozitif çıktı
2 milyar liralık yardımı dağıtacağız
"2 milyar liralık yardımı dağıtacağız"
Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında!
Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında!
Bu sözlere dikkat! Önemli Cuma mesajı
Bu sözlere dikkat! Önemli Cuma mesajı
İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır?
İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır?
Kaç kişinin öldüğünü artık sayamıyoruz
"Kaç kişinin öldüğünü artık sayamıyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye teşekkür etti
Daha Fazla Video Göster