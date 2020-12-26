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SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa Karaköprü'deki katliam anı ortaya çıktı! 5 kişi hayatını böyle kaybetti

İHA
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Giriş: 26.12.2020 18:14
Güncelleme:26.12.2020 18:39
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da 5 kişinin hayatını kaybettiği şoke eden kavgayla ilgili dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde elinde silah olan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tek tek ateş edip öldürdüğü görüldü. İşte kan donduran görüntüler...

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ramzi kırsal Mahallesinde iki aile arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde elinde silah bulunan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tekrar ateş edip öldürdüğü gözlendi.

Diğer şahıslar yaşananlara müdahale etmezken genç bir kadının tek başına engellemeye çalıştığı görüldü.

Son dakika: Şanlıurfada arazi kavgası: Çok sayıda ölü ve yaralı var SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ARAZİ KAVGASI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

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