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04.03.2020

Manisa Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var |Video

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada en arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Minibüs her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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