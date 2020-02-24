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24.02.2020

Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi |Video

İstanbul’un çeşitli noktalarında 2 motosikletli maganda, araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptığı esnada makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve Dolmabahçe Tüneli’nde ise tek teker üzerinde giden magandalar terör estirdi. İşte o anlar... İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motosikletli maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Her fırsatta tek tekerlek üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Aynı maganda Ataşehir'de ara sokaklarda seyrettiği esnada "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak araçların arasında makas attı.

UTANMADAN PAYLAŞTI

Öte yandan, Eyüpsultan Alibeyköy'de diğer bir motosikletli maganda ise, işlek bir caddede seyrettiği esnada motosikletiyle yanlama yapmaya başladı. Saniyelerce motosikleti kaydıran maganda, o esnada giden otomobile de makas attı. Aynı motosikletli Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde bu kez tek tekerlek üzerinde gitti. Bu şekilde metrelerce giden maganda, gösteriş uğruna akrobatik hareketler yaptı. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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