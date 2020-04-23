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Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de polislerden sıra dışı hareket |Video

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23.04.2020
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD’de polis salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına ekip otoları ile kalp şekli çizerek moral verdi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok kayıp veren ve vaka sayısı bir milyona yaklaşan ABD'de, Florida eyaletindeki Fort Myers kenti polis departmanı bölgedeki Lee Memorial hastanesi önünde sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçti. Fort Myers kenti polis departmanı salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için ekip otolarıyla kalp şekli çizdi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN POLİSE TEŞEKKÜR"

Polisler sirenleri açarak, 14 araçla kalp çizdiği yerden sağlık çalışanlarına seslendi. Polis ekipleri "Teşekkürler FMPD' yazan pankartlar ile sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını sundu. Polis memurlarından Kristin Capuzzi 'Bazı hemşireler gözyaşları içinde arabalarına biniyorlardı ve fotoğraf çekmeye geliyorlardı. Gerçekten inanılmazdı. Çok güzel bir andı" dedi. Öte yandan ABD'de görülen vaka sayısı 849 bin 92'ye ulaşırken , ölenlerin sayısı 47 bin 681'e yükseldi.

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