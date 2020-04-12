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12.04.2020
Koronavirüsü yenip taburcu olan hastalar ne yapmalı? Uyku düzeni neden önemli? Saha çalışanı uzman isim A Haber'e anlattı |Video
Ülkemizde koronavirüsü (Covid-19) yenen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki koronavirüsü yenip taburcu olan hastalar ne yapmalı? Koronavirüsle mücadelede uyku düzeni neden önemli? Saha çalışanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, merak edilenleri A Haber'de yanıtladı.
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