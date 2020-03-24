Koronavirüse kürdanla savaş açtı |Video

İstanbul Eyüpsultan’da bina yöneticisi Mahmut Yılmaz, koronavirüsle mücadele için aldığı tedbirlerle dikkat çekti. Bina sakinleri kürdanla şifresini yazdıkları kapıları peçete ile açıp, girişte ellerini dezenfekte ediyor. Asansöre binerken de düğmelere basmak için kürdan bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadele için yetkililer bir dizi tedbirler almış ve vatandaşların sağlık açısından dikkatli olmalarını istemişti. Bunun üzerine Eyüpsultan'da bulunan bir binanın yöneticisi Mahmut Yılmaz, aldığı kararla binaya giriş çıkışlar konusunda dikkat çeken tedbirlere başvurdu. Binanın girişine ve asansörün kapısına strafor köpük üzerine kürdanlar koyan Yılmaz, vatandaşların düğmelere dokunmalarını engelledi. Ayrıca bina girişine koyduğu peçete ile kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar için içeriye dezenfektan da bırakıldı. Bu tedbirlerle bina sakinlerinin ellerini hiçbir yere sürmeden evlerine girebildiğini söyleyen Yılmaz, amacının hiç kimseye kimseden virüs bulaşmaması olduğunu belirtti. Binada oturan yaşlı vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.





"BİR CANI BİLE KURTARABİLİRSEK ÖNEMLİ"



Herkese örnek olması gereken bir uygulamaya imza atan bina yöneticisi Mahmut Yılmaz, "Yaşlılarımız var binada o yüzden önlem almak istedik. Hiçbir şekilde kapının zillerine, asansörün düğmesine ve kapı kollarına temas etmeden evlerine güvenli bir şekilde giriyorlar. Bizim amacımız kimseye kimseden virüs bulaşmasın. Bir canı bile kurtarabilirsek bizim için önemli" dedi.