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05.03.2020
İstanbul'da basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu defalarca tokatladı hakeme çöp kovası fırlattı |Video
İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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