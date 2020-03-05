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05.03.2020

İstanbul'da basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu defalarca tokatladı hakeme çöp kovası fırlattı |Video

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbulda basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu defalarca tokatladı hakeme çöp kovası fırlattı İSTANBUL'DA BASKETBOL MAÇINDA HOCA DEHŞETİ! SPORCUYU DEFALARCA TOKATLADI HAKEME ÇÖP KOVASI FIRLATTI

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