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23.02.2020

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü |Video

İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 4 olduğu ileri sürülen şahıs, park halindeki 9 aracı kundakladı. Yanan araçlarda patlama meydana gelirken, vatandaşlar panik içinde sokağa kendini zor attı.

Olay, saat 03.15 sularında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı. Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada sokaktan araç geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı. Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarından kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR ÇOCUKLARIYLA PANİK İÇİNDE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, üzerine yanıcı madde atılan araçlar, bir anda alev topuna dönerek patlamadığı görüldü. Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü. Camdan çıkan vatandaşlar, polislerin uyarısıyla içeri girdi. Panik anları kameralara yansıdı.

AZ DAHA ÖLÜYORDU

Bu sırada park halindeki aracının yanmaya başladığını gören bir vatandaş, otomobilin içine girdi. Alevlere ve patlamalara aldırış etmeyen vatandaş, polisin uyarısıyla çıkarıldı. Polisin uyarısıyla vatandaş ölümden döndü.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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