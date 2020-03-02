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02.03.2020

Elazığ'da korkunç anlar kamerada! Bir kadını sokak ortasında bıçaklayıp yerde tekmeledi |Video

Elazığ’da şüpheli şahıs sokak ortasında bir kadını bıçaklayıp yerde tekmeledi. Ardından bıçakladığı kadının arkadaşı olduğu iddia edilen başka bir kadını da darp etti. Korkunç anlar kameraya böyle yansıdı...

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta B.A, isimli bir kadın şüpheli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ardından aynı şüpheli şahıs diğer kadının arkadaşı olduğu iddia edilen M.E'yi de (24) darp edip, kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri yaptığı çalışmada kadınları yaralayan şüpheli şahsı tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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