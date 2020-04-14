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14.04.2020

Daha adı konmadan teşhisi kondu! Dünyadaki en küçük Covid-19 hastası 15 günlük bebek... |Video

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi. Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.

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