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Son dakika haberi... Çin aşısı gönüllüsü Prof. Dr. Mustafa Gerek A Haber'e anlattı: Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 16:15
Güncelleme:14.12.2020 16:32
Son dakika haberi... Aşı vaka artışını durduracak mı? Faz 3 çalışmasındaki aşıda yan etki görüldü mü? Yan etkiler neler? Çin aşısı gönüllüsü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, A Haber canlı yayınında anlattı. Gerek, "Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

Aşı vaka artışını durduracak mı? Faz 3 çalışmasındaki aşıda yan etki görüldü mü? Yan etkiler neler? Çin aşısı gönüllüsü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, A Haber canlı yayınında anlattı.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Gerek, "Hiçbir yan etki hissetmedim. Giderken de hiçbir tereddüttüm yoktu." dedi.

"ANTİKOR OLUŞTU"

Süreci A Haber'e anlatan Gerek, "Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çin aşısının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber’e anlattı SON DAKİKA: ÇİN AŞISININ YAN ETKİSİ OLDU MU? AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN A HABER'E ANLATTI

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