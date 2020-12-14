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Son dakika haberi... Çin aşısı gönüllüsü Prof. Dr. Mustafa Gerek A Haber'e anlattı: Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi
Son dakika haberi... Aşı vaka artışını durduracak mı? Faz 3 çalışmasındaki aşıda yan etki görüldü mü? Yan etkiler neler? Çin aşısı gönüllüsü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, A Haber canlı yayınında anlattı. Gerek, "Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi" ifadelerini kullandı.
Aşı vaka artışını durduracak mı? Faz 3 çalışmasındaki aşıda yan etki görüldü mü? Yan etkiler neler? Çin aşısı gönüllüsü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, A Haber canlı yayınında anlattı.
YAN ETKİSİ VAR MI?
Gerek, "Hiçbir yan etki hissetmedim. Giderken de hiçbir tereddüttüm yoktu." dedi.
"ANTİKOR OLUŞTU"
Süreci A Haber'e anlatan Gerek, "Vücudumda virüse karşı antikor oluşumu gözlemlendi" ifadelerini kullandı.