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16.04.2020

Son dakika haberi... Araçlarda ölümcül tehlike! Koronavirüs bulaştırabilir! Uzman isim 'ilk kez açıklıyorum' deyip uyardı |Video

Son dakika haberi... A Haber canlı yayınında koronavirüsle (Covid-19) ilgili önemli açıklamalar yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, araçlarda bulunan ölümcül tehlike hakkında vatandaşları uyardı. "Halkımız bunu ilk defa duyacak" ifadelerini kullanan Özkan, "Arabada klimanızı açmayın!" uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... A Haber canlı yayınında koronavirüsle (Covid-19) ilgili önemli açıklamalar yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, araçlarda bulunan ölümcül tehlike hakkında vatandaşları uyardı. "Halkımız bunu ilk defa duyacak" ifadelerini kullanan Özkan, "Arabada klimanızı açmayın!" uyarısında bulundu.

İşte Özkan'ın o açıklamaları;

Ben ilk defa bu televizyonda sizin televizyonda bir şey söyleyeceğim. Ve bunu ilk defa duyacak halkımız. Bakın yaz geliyor… Arabada klimanızı açmayın! Arabanızın soğutucusunu açmayın çünkü filtrelere virüsler çöküyor. Filtrelerde virüs kalır. O virüsü arabanın klimasını açtığınızda zaman size bulaşabilir. Yüzünüze direk doğrulttuğunuz zaman bulaşabilir. Onun için lütfen buna dikkat edin bu ilk defa söylenen bir şey.

EV VE İŞ YERLERİNDEKİ KLİMALARDA RİSK VAR MI?

Klimaların bakımını yaptırdıysanız, doğrudan muhattap olmuyorsanız risk çok azdır. Arabada yakın mesafe ve küçük bir alan olduğu için bir risk vardır. Camları açmak daha emniyetlidir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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