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Ankara'da yoğun kar yağışı! Başkent beyaza büründü |Video
Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ankara, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
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